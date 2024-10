Feirense e Portimonense empatam em jogo intenso

No Estádio Marcolino de Castro, Tamble deu vantagem ao Portimonense, aos 41 minutos, com Banjaqui a restabelecer a igualdade na segunda parte, aos 74.



Com o empate, o Feirense ascende provisoriamente ao nono lugar da II Liga, com 11 pontos, enquanto o Portimonense sobe ao 16.º lugar, com seis.



A primeira oportunidade de perigo no jogo surgiu para o Feirense, após um remate forte de Filipe Almeida, aos três minutos, que saiu perto do poste da baliza de Vinicíus.



Apesar do domínio do Feirense na primeira parte, a equipa algarvia esteve perto de inaugurar o marcador aos 40 minutos, mas João Costa negou o golo a Chico Banza com uma defesa por instinto.



No minuto seguinte, o Portimonense aproveitou um erro da defesa do Feirense para se colocar em vantagem, com Tumble a surgir isolado na área, vencendo o duelo com o guarda-redes João Costa com um remate certeiro.



A equipa de Ricardo Pessoa esteve perto de ampliar a vantagem aos 66, numa transição rápida que culminou num remate cruzado de Paulo Vítor, que saiu por cima da baliza.



O Feirense acabou por restabelecer a igualdade aos 74, após uma boa combinação ofensiva, com o cruzamento de Leandro a encontrar Banjaqui dentro da pequena área, que desviou a bola para o fundo da baliza do Portimonense.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Portimonense: 1-1



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Tamble, 41 minutos.



1-1, Banjaqui, 74.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga, Cristian Tassano, Filipe Almeida, Hélder Sá (Bruno, 69), Washington (Kevin, 62), Henrique Jocu, Jorge Pereira (Castro, 69), Rúben Alves, Banjaqui (Rehmi, 90+2) e Steven (Leandro, 70).



(Suplentes: Pedro Mateus, Tony, Bruno, Leandro, Macedo, Shodipo, Kevin, Castro e Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.



- Portimonense: Vinícius, Ruan, Alemão, Relvas, Jefferson, Diaby, Diogo Ferreira (Paulo Vítor, 54), Geovane, Tony, Tamble (Camilo Duran, 83) e Chico Banza.



(Suplentes: Bruno, Nuno Campos, Cláudio, Paulo Vítor, Yuki, Davis, Kelechi John, Camilo Duran e Varela).



Treinador: Ricardo Pessoa.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alemão (01), Ruan (51), Jorge Pereira (66), Cristian Tassano (66), Banjaqui (84) e Kevin (90+6).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.