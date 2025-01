Feirense reencontra-se com as vitórias na receção ao Leixões

No Estádio Marcolino de Castro, Nile John foi o autor do único golo do jogo, aos 47 minutos, com Mizono a desperdiçar uma grande penalidade (90+5) e o empate para o Leixões, numa partida em que o Feirense também desperdiçou um penálti (39).



Após dois empates cedidos na competição, a vitória coloca provisoriamente o Feirense no oitavo lugar da II Liga, com 23 pontos, enquanto o Leixões desce para a nona posição, com menos um.



Num jogo marcado pelo equilíbrio, o Feirense esteve perto de inaugurar o marcador aos 30 minutos, mas a trave da baliza de Stefanovic impediu o golo de Jorge Pereira, após um remate forte do médio 'fogaceiro'.



Antes do intervalo, o Feirense esteve novamente perto do golo, após uma grande penalidade assinalada por mão na bola de Simão, mas o guarda-redes Stefanovic defendeu o remate de Bruno, aos 39 minutos.



A equipa de Vítor Martins acabou por chegar à vantagem após uma rápida recuperação de bola, aos 47 minutos, com Nile John a desferir um remate dentro da área para o poste mais distante de Stefanovic.



A vencer, o Feirense manteve a pressão sobre o Leixões e quase ampliava a vantagem aos 67 minutos, quando Banjaqui, em boa posição na área, rematou por cima da baliza.



Já em período de compensação, o Leixões desperdiçou o empate na cobrança de uma grande penalidade que castigou mão na bola de Henrique Jocu, com João Costa a defender o remate de Mozino (90+6).







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense - Leixões: 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Nile John, aos 47 minutos.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga, Tassano, Filipe Almeida, Bruno, Washington, Rúben Alves, Jorge Pereira (Tiago Ribeiro, 85), Nile John (Steven, 73), Banjaqui (Henrique Jocu, 73) e Leandro.



(Suplentes: Pedro Mateus, Emanuel, Castro, Tiago Ribeiro, Steven, Kevin, Henrique Jocu, Shodipo e Rehmi.



Treinador: Vítor Martins.



- Leixões: Stefanovic, Jean Felipe, Hugo Basto, Rafael Vieira, Simão (Henrique, 83), Zag, Fabinho (Mozino, 77), André André (Paulité, 56), Kibe, Rafael Martins (Simões, 78) e Rodrigo Martins (Werton, 56).



(Suplentes: Daniel Figueira, João Oliveira, Henrique, Simões, Alhassan, Rafa, Mozino, Paulité e Werton).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Hugo Basto (29), Leandro (70), Simão (80), Rúben Alves (90), Zag (90+3) e Tiago (90+6).



Assistência: cerca de 2500 espetadores.