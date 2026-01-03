Futebol Nacional
Felgueiras prolonga fase positiva
O Felgueiras conquistou a terceira vitória consecutiva na II Liga ao receber e vencer a Oliveirense, por 1-0, com um autogolo de Bura, num jogo em que dominou por completo a segunda parte.
O golo na própria baliza, aos 57 minutos, permitiu à equipa ‘azul-grená’ subir, à condição, ao oitavo lugar, com 22 pontos, quando lhe resta visitar o Portimonense para completar a primeira volta, numa partida em atraso da 16.ª jornada marcada para 11 de janeiro, enquanto o conjunto de Oliveira de Azeméis é 14.º, com 18 pontos, e também completa a primeira volta em 11 de janeiro, ao receber o Feirense.
Única ‘novidade’ na Oliveirense, Diallo ‘incomodou’ a defesa felgueirense com a sua velocidade e protagonizou, a ‘meias’ com Armando Lopes, a primeira oportunidade, aos quatro minutos, antes de cair na área contrária aos 29, num lance em que o árbitro Rui Lima atribuiu cartão vermelho direto ao guarda-redes Felipe Scheibig, antes de consultar o videoárbitro e de reverter a decisão.
Privada do melhor marcador, o avançado Lucas Duarte, por lesão, a equipa anfitriã sentiu dificuldades para impor o seu estilo, assente na circulação de bola, mas Afonso Silva quase marcou aos 24 minutos, num cabeceamento desviado para a trave por Ricardo Ribeiro.
A fluidez da manobra ofensiva do Felgueiras melhorou após o intervalo, com reflexos nas ocasiões de golo aos 52 minutos, quando o guarda-redes adversário se esticou para travar o cabeceamento de Matheus Dario, e aos 56, quando o remate de Gabi Pereira rasou o poste.
O único golo do desafio surgiu no minuto seguinte, quando Vasco Moreira até desferiu um remate ‘frouxo’ e desenquadrado, que tabelou em Bura e ‘traiu’ Ricardo Ribeiro.
A equipa treinada por Agostinho Bento controlou as ‘operações’ a partir daí e viu o guardião contrário negar o segundo golo num par de situações, numa fase ainda marcada pela lesão de Dioh, da Oliveirense, cuja assistência médica forçou uma paragem de quase 10 minutos.
Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.
Felgueiras – Oliveirense, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Bura, 57 minutos (própria baliza).
Equipas:
- Felgueiras: Felipe Scheibig, António Eirô, Matheus Dário, Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins, Gabi Pereira, Landinho (João Pinto, 90+1), Vasco Moreira (Michel, 79), Berna Conceição (Mathys Jean-Marie, 90+1) e Mario Rivas.
(Suplentes: Didi, Filipe Cruz, João Pinto, Dudu Cruz, Michel Costa, João Rafael, Beni Jetour, Mathys Jean-Marie e Feliz).
Treinador: Agostinho Bento.
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Bura (Sabino, 88), Namora, Simão Martins, Douglas Borel, Foe-Ondoa, Diogo Pereira, Armando Lopes, Diogo Pereira, Diallo (Dioh, 62) (João Adriano, 76), Bruno Silva (Joanderson, 62) e Pedro Martelo (Gustavão, 62).
(Suplentes: Nital Greis, Vasco Santos, Luís Bastos, Sabino, Dioh, Tomoya Takahashi, João Adriano, Gustavão e Joanderson).
Treinador: Jorge Pinto.
Árbitro: Rui Lima (Associação de Futebol de Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Armando Lopes (34), Gabi Pereira (42), Berna Conceição (87) e João Adriano (87).
Assistência: 1.300 espetadores.
