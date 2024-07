Felgueiras vence concorrente Desportivo de Chaves em encontro particular

O único golo deste particular foi apontado pelo avançado Carlos Eduardo ainda na primeira parte.



Agostinho Bento, o técnico que devolveu o 'renovado' Felgueiras aos campeonatos profissionais, não pôde contar neste ensaio com o reforço Rodrigo Valente, a contas com problemas de ordem física.



O Felgueiras alinhou de início com o guarda-redes Vítor São Bento, os defesas Adrián Cova, Gomes, Bonilla e Banguera, os médios Vasco Moreira, David Veiga e Gabi, e os avançados Feliz, Carlos Eduardo e Léo Teixeira.



Foi o terceiro triunfo em quatro jogos do emblema felgueirense na pré-temporada.



O Felgueiras volta a jogar na próxima quarta-feira, na visita ao reduto do também concorrente da II Liga Paços de Ferreira, num ensaio a realizar pela manhã.