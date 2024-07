FIFA levanta sanção que impedia Nacional de inscrever novos jogadores

A FIFA levantou a sanção que impedia o Nacional de inscrever novos jogadores, uma decisão com efeitos imediatos, confirmou hoje à agência Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Já recebemos a informação de que foi levantado o impedimento", adiantou a mesma fonte do clube madeirense, para depois dizer que "é uma questão de dias" até a informação ser atualizada no sítio oficial da FIFA na Internet, que detalha os clubes penalizados.



A suspensão foi aplicada em janeiro de 2024, devido a um processo litigioso entre o Nacional e o médio Vincent Thill, que representou os madeirenses na época 2020/21, sendo que a FIFA deu razão ao futebolista luxemburguês, condenando o emblema insular a pagar uma indemnização, que estava até ao momento por liquidar.



Nesta 'janela' de verão, os nacionalistas garantiram já quatro reforços, que podem agora ser inscritos oficialmente para a temporada 2024/25, nomeadamente os defesas José Vitor e Gustavo Garcia, o médio Daniel Penha e o avançado Gabriel Santos.



O Nacional, recém-promovido à I Liga, três anos depois da última presença, tem a estreia no campeonato marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, com a visita ao também promovido AVS.