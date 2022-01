Filipe Cardoso emprestado pelo Marítimo ao Ac. de Viseu

O jogador de 27 anos chega a Viseu emprestado pelo Marítimo, onde esta época fez apenas um jogo oficial pela equipa principal, sendo presença habitual na equipa B, com 11 jogos disputados e um golo marcado.Formado no Coimbrões, Filipe Cardoso passou depois duas épocas no Sporting da Covilhã, onde alinhou em 45 jogos, tendo apontado três golos, sendo depois contratado pelo Marítimo no início da temporada 2021/22.Filipe Cardoso é o segundo reforço assegurado pelo clube beirão no mercado de inverno, depois do defesa central Ricardo Machado, o ex-Penafiel que estava sem jogar desde o início da época.

O Académico de Viseu é o atual 13.º classificado da II Liga de futebol, com 23 pontos em 20 jogos.