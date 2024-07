Filipe Martins quer manutenção tranquila para o E. Amadora

”, expressou, na primeira conferência de imprensa enquanto técnico dos lisboetas.O clube amadorense efetuou o primeiro apronto da pré-temporada, que contou com 27 futebolistas, 16 da equipa principal, entre os quais o defesa Danilo Veiga, os médios Botché Candé, Paulo Moreira e Daniel Carvalho, e o avançado Tiago Mamede.



São essas as cinco novidades do plantel, que contou ainda com a presença do guarda-redes Bruno Brígido, dos defesas Miguel Lopes, Rúben Lima e Nilton Varela, dos médios Leonel Bucca, Tashan Oakley-Boothe e Léo Cordeiro, e dos avançados Rodrigo Pinho, Kikas, André Luiz e Gustavo Henrique, para além de 11 jovens da equipa de sub-23.



“O plantel sofreu algumas alterações e vamos mexer numa boa parte. Olhamos com muita ambição para este ciclo e queremos ter uma mescla de experiência e juventude. Mantivemos alguns jogadores do ano passado e outros que já cá estavam e estão em fase de se afirmar. Vamos acrescentar a esse plantel novos jogadores, que nos possam trazer irreverência e juventude, de forma a fazer a simbiose perfeita”, frisou o técnico.



O guarda-redes sérvio Marko Gudzulic já foi oficializado como reforço, mas ainda não se apresentou, devido a questões burocráticas com vistos, o mesmo acontecendo com outras contratações em marcha, estando o plantel ainda em aberto nos vários setores.



“Não queremos fechar já o plantel, pois queremos sentir a "prata" da casa e a presença de jovens sub-23 no treino. Vão estar regularmente a trabalhar connosco. Sabemos o que queremos e onde temos de reforçar, alguns estão identificados e prestes a chegar. Temos espaço para fazer ajustes e pode haver algum jogador que possa sair”, realçou.



Depois de quatro temporadas a orientar o Casa Pia, Filipe Martins regressou ao Estrela da Amadora, que representou como jogador no início e na parte final da sua carreira.