Filipe Rocha estava sem clube desde que deixou o Penafiel na época passada e assume o comando técnico da Oliveirense com a equipa no penúltimo lugar da II Liga, com cinco derrotas, dois empates e uma vitória em oito jogos disputados.O treinador português, de 52 anos, orientou várias equipas portuguesas, como Sporting Covilhã, Feirense, Paços de Ferreira e Penafiel.