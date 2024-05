Fontelas Gomes tem "redobrada satisfação" com arbitragem lusa na final da LCE

“É com redobrada satisfação que assinalamos a nomeação, por parte da UEFA, do Artur Soares Dias, dos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, e do VAR Tiago Martins, para a final da Liga Conferência Europa de 2024, depois da escolha da mesma equipa de arbitragem para a fase final do Campeonato da Europa”, considerou o dirigente.



Fontelas Gomes acrescentou que a presença na final da terceira competição da UEFA, a disputar na AEK Arena, em Atenas, entre o Olympiacos e a Fiorentina em 29 de maio, “prestigia a arbitragem e o futebol português”.



“Representa todo o trabalho que tem sido feito pela arbitragem portuguesa, dos árbitros e de toda a estrutura. Além disso, trata-se da época com mais árbitros e árbitras nas competições europeias. Como se sabe, preparar um árbitro para as mais elevadas provas é um trabalho que demora épocas”, disse ainda.



Esta vai ser a quinta final europeia de competições de clubes com árbitros portugueses, depois de António Garrido e Pedro Proença terem dirigido as finais da Liga dos Campeões de 1979/80 e 2011/12, respetivamente, e de Vítor Pereira ter apitado a final da Taça UEFA de 2001/02 e da Supertaça Europeia de 2001.