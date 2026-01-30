FPF cede Cidade do Futebol à UD Leiria até domingo

Na sequência dos estragos causados em Leiria e no Estádio Dr. Magalhães Pessoa pela Depressão Kristin, a direção da União de Leiria anunciou o cancelamento de todos os treinos. O emblema orientado por Fábio Pereira decidiu ainda adiar o encontro da 20.ª jornada da II Liga, frente ao Paços de Ferreira, agendado para 1 de fevereiro, pela “segurança de todos”.



A FPF avançou com a solução temporária de receber o plantel na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a UD Leiria deverá treinar esta sexta-feira até ao próximo domingo.



No mesmo sentido, a Associação de Futebol de Leiria emitiu em comunicado que “no seguimento dos estragos verificados em alguns recintos desportivos e edifícios de apoio e das dificuldades no acesso às energias, todos os jogos da A.F. Leiria até 5 de fevereiro foram adiados”, não sendo conhecidas novas datas.