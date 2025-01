FPF recorre à inteligência artificial para análise de jogos

Em comunicado, a FPF anunciou a parceria estratégica com a Pixellot, instalando a tecnologia desta empresa de desenvolvimento de software, desde o início do ano passado, em cerca de 70 estádios e pavilhões das equipas de cinco competições (Liga 3, Liga feminina, Liga Revelação e os campeonatos nacionais de futsal masculino e feminino) e também na Cidade do Futebol, em Oeiras, para as seleções.



Esta tecnologia abrange produção de vídeo e produz gráficos dinâmicos, resumos, análise tática avançada, dados de desempenho e uma plataforma em tempo real, oferecendo às equipas técnicas o acesso a mais de 4.000 elementos estatísticos por jogo, mais do dobro da oferta habitualmente disponível.



“Estamos a proporcionar uma análise de alto nível que só existia em ligas profissionais. O compromisso da FPF com a inovação e a inevitável transformação digital do futebol vai permitir que treinadores e jogadores de competições amadoras melhorem substancialmente o seu conhecimento”, explicou o Diretor Técnico Nacional da FPF, José Couceiro.



O responsável federativo enalteceu ainda o aumento do número de jogos transmitidos, que, permite que, “com uma maior visibilidade”, oferece “mais possibilidades de detetar as próximas gerações de talentos”.



“São mais de 1.000 jogos transmitidos por ano, e muitos ajudam a divulgar o futebol feminino e o futsal, modalidades que tinham menos visibilidade. Jogos transmitidos e editados pela inteligência artificial, libertando recursos para outras ações. Ou seja, também se dá um passo em frente em matéria de sustentabilidade ambiental, se pensarmos na logística que era necessária para filmar em tantos locais diferentes”, rematou.