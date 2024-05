Fran Pereira renova com o Estoril Praia até 2026

”, pode ler-se na nota de imprensa do clube estorilista.O médio centro de 22 anos chegou ao Estoril em 2022 para reforçar a equipa sub-23 dos "canarinhos", após ter sido recrutado ao Boavista, tendo cumprido as últimas duas épocas com um total de 56 partidas oficiais pelo clube, distribuídas por 54 pelos sub-23 e outros dois pela equipa principal, rendimento que levou a SAD do conjunto da Amoreira a prolongar o seu contrato.”, declarou, citado pela comunicação do clube, no qual ascenderá, em definitivo, à equipa principal.Titular indiscutível no meio-campo da segunda equipa do Estoril Praia e com estatuto de capitão de equipa, Fran cumpriu a estreia na equipa principal em julho de 2023, entrando nos minutos finais das receções a Paços de Ferreira e Belenenses pelas duas primeiras eliminatórias da Taça da Liga, competição que o emblema cascalense concluiu como finalista vencido.