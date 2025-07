Fresneda e a Supertaça: Sporting "confiante" para jogo de "50-50"

“[A Supertaça] É um jogo muito importante para nós. Temos de trabalhar bem nos próximos dias, mas estamos muito confiantes. Vai ser um jogo difícil, como todos, mas é uma ‘final’, e as finais são para ganhar”, disse o futebolista.



Fresneda falava aos jornalistas após a vitória (1-0) do Sporting sobre os ingleses do Sunderland, em jogo particular disputado no Estádio Algarve, recinto que vai receber a primeira partida oficial da época 2025/26, entre ‘leões’ e ‘águias’, em 31 de julho.



Questionado se o Sporting é favorito para esse troféu, o lateral direito frisou que se trata de “um jogo de 50-50”.



“O Benfica vai muito preparado e nós temos de jogar para ganhar”, acrescentou o jogador, de 20 anos, que parte para a sua terceira época no Sporting.



Fresneda fez um balanço “muito positivo” do estágio no Algarve, hoje concluído, como “preparação para o que vem a seguir”, assumindo “que há coisas a corrigir” e que o sistema de quatro defesas já foi usado “na época passada”.



“É só meter o ritmo, continuar a trabalhar neste sistema, porque qualquer equipa gosta de ter várias opções. Assim podemos ter várias opções, jogar com três ou com quatro [defesas]. É muito bom para nós”, destacou.



Recusando falar sobre a ausência dos trabalhos do sueco Viktor Gyökeres, o defesa espanhol foi mais expansivo sobre a possível saída do dinamarquês Morten Hjulmand, que a imprensa desportiva apontou como alvo dos italianos da Juventus.



“O Morten é o nosso capitão, está muito feliz por estar connosco e não tenho dúvidas disso”, sublinhou.



A formação ‘verde e branca’ leva três vitórias, três empates e uma derrota na pré-época 2025/26.



O Sporting encerra a pré-temporada com o Troféu Cinco Violinos, na sexta-feira, frente aos espanhóis do Villarreal, no Estádio Nacional, em Oeiras, em virtude das obras que ainda estão a decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.