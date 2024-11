Fundo neerlandês compra SAD do GDS Cascais

"Começámos inicialmente a olhar para clubes da segunda ou terceira divisão, mas a história do Cascais e a oportunidade, dada a localização única e a proximidade a Lisboa, bem como o seu potencial de desenvolvimento, fizeram-nos decidir que este era o clube certo para nós investirmos", afirmou à Lusa David Dwinger, presidente executivo da ve2ventures.



O GDS Cascais participa na segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa, correspondente ao sexto escalão a nível nacional, mas os novos proprietários pretendem atingir em breve novos patamares, apontando para a promoção à II Liga até 2030 e para alcançar as competições europeias num prazo de dez anos.



"Temos a visão e, acima de tudo, o plano para tornar o Cascais num clube de futebol profissional importante em Portugal, tal como já acontece na vertente de râguebi do clube. E com base na aposta forte e diferenciada na formação. Queremos estar no topo da I Liga e com jovens de elevado talento a representar a seleção portuguesa", realçou o empresário neerlandês.



Para tal, a ve2ventures pretende criar uma academia de futebol de "classe mundial", através do desenvolvimento de jovens talentos locais e internacionais, com o denominado projeto Play Like a Pro, mas também na construção de infraestruturas modernas, como um novo complexo desportivo com estádio, campos de treino, ginásio de última geração e alojamento.



"Não posso revelar os valores exatos, mas posso dizer que estamos comprometidos em investir múltiplos milhões de euros nos próximos anos para realmente construir este clube", avançou David Dwinger.



Segundo o responsável, o negócio agora divulgado começou a ser "cozinhado" há cerca de seis meses com o anterior dono, Nuno Mousinho Esteves, depois de ter sido escolhido como o alvo da ve2ventures em Portugal, e, mesmo sem especificar o montante envolvido nesta aquisição, assinalou que as SAD de clubes da mesma dimensão, mas em locais distintos, são vendidas por valores que variam entre os 500 mil euros e os 700 mil euros, dando a entender que o investimento em Cascais fez subir a parada.



"Posso dizer que a negociação foi fácil, porque houve disposição de todas as partes em olhar para o futuro, não apenas para o que o clube de futebol é hoje, mas sim para onde vai. Há uma oportunidade real de tornar o GDS Cascais em algo único", lançou David Dwinger.



O lançamento de uma equipa de futebol feminino para a época 2026/27 com um parceiro internacional, que vai permitir "ambicionar atingir o topo do futebol feminino em Portugal nos próximos anos" é outro objetivo dos novos investidores, que têm intenção de implementar tecnologias avançadas para a análise de desempenho e de treino, e práticas sustentáveis para tornar o clube num modelo ecológico.



Nuno Mousinho Esteves, antigo líder da SAD do GDS Cascais, vai assumir agora o papel de conselheiro da administração, mostrando-se confiante no projeto: "O GDS Cascais tem um papel importante na identidade do concelho. Sabendo da nossa responsabilidade, queremos que o clube seja acessível a todos, promova o talento local e, ao mesmo tempo, projete Cascais a nível internacional. Na nossa estratégia, só a conjugação dos pilares desportivo e social pode resultar no sucesso que todos queremos para o clube".



Fundada em 2023, a ve2ventures é especializada no desenvolvimento de produtos digitais inovadores para as indústrias do desporto, dos media e do entretenimento. Com sede em Amesterdão, Países Baixos, a equipa conta com membros com experiência em empresas como a Airbnb, Eleven Sports, Adidas, Eurosport, 433, HP, PayPal, eBay e Fanatics.