Futebolista Jéssica Silva e Benfica rescindem de "comum acordo"

"O Sport Lisboa e Benfica e Jéssica Silva decidiram de comum acordo colocar um ponto final na sua ligação contratual, com a futebolista a seguir agora para uma nova etapa da sua carreira", assinalou o Benfica na sua página oficial.



Na mesma nota, o Benfica refere que a avançada, de 29 anos, vai assinar com o Gotham FC, "através da parceria existente entre o SL Benfica e o campeão de 2023 da NWSL".



O campeão da Liga norte-americana, a NWSL, já confirmou a contratação de Silva, que regressa aos Estados Unidos aos 29 anos, depois de ter jogado no Kansas City Current em 2021, uma das 'aventuras' no estrangeiro da avançada, que jogou também no Linkoping, no Levante e no Lyon.



"Estou muito entusiasmada por voltar à NWSL e jogar por um clube de topo como o Gotham FC. Mal posso esperar para ser parte da jornada para o resto da temporada", afirmou a portuguesa, citada em comunicado dos norte-americanos.



O diretor desportivo, Yael West, destacou Silva como "uma jogadora de qualidade com uma tremenda experiência", numa altura em que a equipa é quarta na fase regular, que se estende até novembro, e em posição de play-off.



Mais de 100 vezes internacional por Portugal, que representou no Euro2022 e no Mundial2023, a avançada deixa os 'encarnados' após 37 golos em 76 jogos.



A saída da internacional portuguesa do plantel tetracampeão segue-se às de Kika Nazareth, transferida para o FC Barcelona, Ana Seiça, Paige Almendariz, Valéria Cantuário, Marta Cintra ou Sílvia Rebelo, capitã que passou a integrar a equipa técnica.



Jéssica Silva já não tinha integrado a convocatória para o torneio do Algarve, num início de época que se segue a uma temporada em que a jogadora perdeu espaço na equipa e chegou a estar, de acordo com a imprensa, em rota de colisão com a treinadora Filipa Patão.