Gabrielzinho troca Moreirense pelo Shanghai Port

A cedência do brasileiro de 28 anos é válida até dezembro de 2025 e inclui opção de compra pelo clube de Xangai, adiantou à Lusa fonte oficial do clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.



Reforço do Moreirense no início da presente época, com contrato válido até junho de 2026, Gabrielzinho apontou três golos e realizou uma assistência em 21 jogos oficiais pelo Moreirense, emblema que já representara na temporada 2019/20, tendo então marcado dois golos em 15 partidas.



O atacante brasileiro jogou também pelo Rio Ave, entre as épocas 2017/18 e 2021/22, nas quais totalizou 12 golos em 124 encontros, e sagrou-se campeão da II Liga portuguesa na última temporada pelos vila-condenses.



Formado nos brasileiros do Linense, o jogador representou ainda o Athletico Paranaense, no seu país natal, bem como o Al Wasl (2022/23) e o Hatta Club (2023/24), ambos nos Emirados Árabes Unidos.