Garrido Pereira tem soluções para problemas do Boavista

O advogado, de 49 anos, é o segundo candidato à sucessão de Vítor Murta, depois de Filipe Miranda também ter anunciado a mesma pretensão.



Sob o lema “Um Boavista, para Todos”, Garrido Pereira apresentou uma candidatura otimista no futuro e garantiu soluções para os “problemas financeiros mais imediatos”.



“Nós acreditamos no processo. Investimos muitas horas neste projeto, antecipando todas as 'nuances'. No momento em que for presidente do Boavista, aquilo que eu mais anseio é chegar a 2027 com um Boavista muito melhor do que aquele que me vai ser entregue. Mas seria irresponsável da minha parte dizer que os problemas do Boavista estão resolvidos até 2027. Isso seria pura ilusão”, salientou o candidato em conferência de imprensa de apresentação do projeto.



Rui Garrido Pereira garante que está focado em resolver os problemas dos "axadrezados" e que o clube vai estar “muito melhor” em 2027 caso vença as eleições.



“Estamos preparados para, logo que seja possível, entrarmos no Boavista e resolvermos os problemas com mais necessidade. Temos a consciência das dificuldades que o Boavista está a sofrer. Nós pensamos em soluções. É para isso que esta candidatura existe. Temos assegurado a 100%, em curto prazo, forma de financiamento. Mas o projeto tem uma dimensão muito maior no médio e longo prazo”, salientou.



Garrido Pereira compromete-se ainda, ao avançar com a candidatura, em apresentar “uma comunicação aberta, inclusiva e orientada pelas boas práticas”, com o principal objetivo de aproximar o clube da comunidade.



As eleições para a presidência do Boavista ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer até ao final de janeiro de 2025.