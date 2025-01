Gerson Rodrigues reforça ataque do AFS

“O AFS tem um novo reforço. Gerson Rodrigues, internacional luxemburguês, chega por empréstimo do Dínamo de Kiev, até ao final da temporada”, pode ler-se na curta informação partilhada pelo AVS nas suas redes oficiais.



Aos canais de comunicação do emblema nortenho, o avançado, de 29 anos, nascido em Almada, revelou que “foi sempre um sonho jogar em Portugal”.



“Estou muito feliz por cumprir esse sonho [de jogar em Portugal], de jogar onde está a minha família, onde fui criado. Desde pequeno que sigo o futebol português e espero mostrar aos portugueses quem é o Gerson Rodrigues”, disse o futebolista.



Gerson Rodrigues, que vem colmatar a saída de Kamate (estava cedido pelo Inter), deverá ser o último reforço de inverno do AFS, sendo esperadas saídas até ao fecho do mercado, na segunda-feira, dia 3.