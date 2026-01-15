Gil Vicente anuncia transferência do guarda-redes Andrew para o Flamengo

O clube do Rio de Janeiro também confirmou a transferência do guardião, de 24 anos, divulgando que Andrew assinou um contrato válido até dezembro de 2029, aoós ter realizado os respetivos exames médicos.



A imprensa brasileira deu conta de que o Flamengo pagou 1,5 milhões de euros pela contratação do guarda-redes, que terminava contrato com o Gil Vicente em junho deste ano.



Andrew chegou a Barcelos na temporada de 2021/22, oriundo do Botafogo, do Brasil, clube onde cumpriu quase toda a sua formação, tendo ainda passado uma época no Maranhão, por empréstimo.



Nas quatro épocas e meia como jogador do Gil Vicente, o guarda-redes participou em 127 jogos pelos ‘galos’, sendo que, nesta temporada, já tinha realizado 17 partidas como titular.



Andrew chegou a ser chamado às seleções jovens do Brasil e foi convocado para representar o seu país nos Jogos Pan-Americanos, disputados em Santiago do Chile, em 2023.



O guarda-redes é a segunda saída do plantel gilista nesta janela de mercado de janeiro, depois de o avançado Pablo ter rumado aos ingleses do West Ham.



O Gil Vicente terminou a primeira volta do campeonato como ‘equipa sensação’, ocupando o quarto lugar, com 28 pontos somados.