Gil Vicente é equipa sensação e supera vizinho Sporting de Braga

A equipa de Barcelos, orientada por César Peixoto, somou 28 pontos, apresentando um futebol que tem arrancado elogios pela capacidade de dar respostas mesmo contra adversários teoricamente superiores.



Os 'galos' venceram (2-1) em casa do Sporting de Braga, impuseram um empate caseiro (1-1) ao Sporting e foram buscar uma igualdade (0-0) ao terreno do Vitória de Guimarães.



A equipa barcelense perdeu algum fulgor nas últimas seis jornadas, nas quais não conseguiu vencer, mas, ainda assim, aproveitou o pecúlio amealhado anteriormente para superar os vizinhos bracarenses na tabela.



Isto, porque o Sporting de Braga, tradicional candidato aos primeiros quatro lugares, não conseguiu transformar essas aspirações em resultados consistentes, ocupando a quinta posição, com 27 pontos.



Os ‘arsenalistas’ têm alternado exibições positivas com resultados menos conseguidos em jogos em que eram favoritos, deixando escapar pontos que poderiam ter assegurado um lugar mais confortável na primeira metade da tabela.



A equipa, este ano orientada pelo espanhol Carlos Vicens, claudicou com derrotas frente a Nacional, Estoril Praia, Gil Vicente e FC Porto, embora tenha imposto empates a Benfica e Sporting.



O Vitória de Guimarães aparece em sexto lugar, com 25 pontos, protagonizando uma recuperação assente na resiliência competitiva, sobretudo a jogar em casa, após a adaptação às ideias do novo treinador, Luís Pinto.



Ainda no lote dos conjuntos minhotos, que dominam entre os quarto e oitavo lugares, o Moreirense, sétimo classificado, com 24 pontos e menos um jogo, e o Famalicão, oitavo, com 23, têm demonstrado alguma oscilação após bons arranques, mas seguem com os lugares europeus à vista.



No meio da tabela, Estoril Praia (9.º), Rio Ave (10.º), Alverca (11.º) e Estrela da Amadora (12.º) apresentam desempenhos equilibrados, com boas perspetivas para o objetivo da manutenção.



Um pouco mais abaixo, Nacional (13.º) e Santa Clara (14.º), este último equipa revelação da época passada, lutam por pontos importantes para assegurar a permanência, oscilando entre vitórias pontuais e resultados negativos, embora ambos tenham menos um jogo.



A situação torna-se mais delicada para Casa Pia (15.º) e Arouca (16.º), que somam dificuldades em manter consistência ao longo das jornadas, encontrando-se envolvidos na luta direta pela permanência, com margem curta para erro na segunda metade da temporada.



Nas posições mais preocupantes surgem CD Tondela (17.º) e AVS, este na última posição, ainda sem qualquer vitória no campeonato, que precisam de uma reação significativa na segunda volta para evitar a despromoção.



Importa ainda referir que existem dois jogos ainda em atraso para o fecho definitivo da primeira volta, que poderão alterar ligeiramente a tabela, sobretudo na luta pela manutenção e nas posições intermédias.

