Gil Vicente e Rio Ave procuram consolidar a tranquilidade

Os gilistas, que não perdem há quatro jogos (mas empataram os dois últimos), ocupam o 11.º lugar, com 18 pontos, recebendo a partir das 20h15 a equipa vila-condense, 10.ª classificada, com 19 pontos, que quebrou na ronda anterior uma série de três partidas sem ganhar.





O Gil Vicente joga em casa e é, das duas, quem chega num melhor momento, levando quatro jogos seguidos sem perder - incluindo duas vitórias e um empate, por 0-0, com o Sporting -, além de ter do seu lado o fator casa, onde os gilistas fizeram a maioria dos seus pontos até ao momento.





"O Rio Ave tem tido resultados interessantes, desde a mudança na equipa técnica. Não vou falar na qualidade de jogo, que é subjetiva, mas pelo menos pontuam. Têm pontuado cada vez mais, estão à nossa frente e o nosso foco é mesmo o de contrariar o Rio Ave e os três pontos ficarem em Barcelos", apontou Bruno Pinheiro, na antevisão da partida.





Para este jogo, o técnico gilista já conta com o reforço João Marques - que assumiu que será para jogar no meio campo e não a extremo -, mas não se espera que este salte já para a titularidade.





Fora isso, não se esperam grandes mexidas no onze inicial - até porque vêm de um empate, por 1-1, com o Arouca. A haver, Cauê dos Santos pode ser boa aposta, visto que Aguirre teve um último jogo menos conseguido.





Vila-condenses





Do outro lado, temos um Rio Ave que tem estado em crescendo desde a chegada da nova equipa técnica e que vem de uma importante vitória frente ao Nacional (2-1).





Agora, joga fora de portas, onde tem perdido mais pontos - não pontua fora de portas desde novembro.





"Vamos defrontar uma equipa com qualidade e bem trabalhada, que em casa só perdeu um jogo esta época e vem de quatro resultados positivos. Tem critério na saída de bola e qualidade nos corredores. É um adversário, às vezes, parecido com a nossa equipa, mas temos de nos focar no que temos para fazer", apontou Petit, na antevisão da partida.





Para este jogo, o técnico vila-condense ainda não conta com o lesionado Jonathan Panzo, mas fora isso a equipa apresenta-se quase na máxima força - Fábio Ronaldo aponta ao regresso. Vindo de uma vitória, não se esperam grandes mexidas, mas é possível que Martim Neto volte à titularidade, depois de ter cumprido castigo na última jornada.





Fecho da 1.ª volta adiado





O encontro em Barcelos deveria marcar o fim da primeira volta do campeonato, mas esta só ficará concluída em 15 de janeiro, data para a qual foi reagendado o jogo entre Nacional e FC Porto, iniciado na sexta-feira e que foi adiado devido ao nevoeiro no Estádio da Madeira.



Caso ganhe esse jogo, o FC Porto, segundo classificado, a um ponto de distância do Sporting, isola-se na liderança, beneficiando do empate 4-4 do campeão no estádio do Vitória de Guimarães, na sexta-feira, desaproveitado no sábado pelo Benfica, terceiro colocado, a três pontos do rival lisboeta, que perdeu por 2-1 na receção ao Sporting de Braga.