Gilberto Andrade assume comando interino do Boavista

Fonte ‘axadrezada’ disse à agência Lusa que o agora ex-adjunto do técnico italiano comandou o treino realizado esta manhã no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, finalizando a preparação do embate previsto para as 15:30 de domingo, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Évora.



Gilberto Andrade, de 44 anos, nunca foi treinador principal, mas já tinha trabalhado no Boavista entre 2017 e 2019, quando coadjuvou a primeira de duas passagens pelo clube de Jorge Simão, antes de regressar no verão passado ao lado de Cristiano Bacci, com quem partilhou as funções de adjunto nos italianos da Udinese em 2023/24.



Desiludido pela ausência de reforços no Boavista, o transalpino pediu a demissão e a SAD comandada pelo antigo futebolista senegalês Fary Faye aceitou essa solicitação, tendo iniciado na sexta-feira as negociações para a desvinculação por mútuo acordo, processo que apenas carece de questões burocráticas e deve ser oficializado nas próximas horas.



Impedidas pela FIFA de inscrever novos jogadores há cinco janelas de transferências consecutivas, devido a dívidas, as ‘panteras’ não conseguiram contratar no mercado de inverno, que esteve ativo entre 01 de janeiro e segunda-feira para os clubes nacionais, e perderam um dos titulares da primeira metade da época, ao venderem o lateral esquerdo nigeriano Bruno Onyemaechi aos gregos do Olympiacos por 2,5 milhões de euros (ME).



Entendendo não estarem reunidas as condições para que o Boavista possa competir em igualdade de circunstâncias, Cristiano Bacci colocou nos últimos dias o seu lugar à disposição e não exigiu compensação financeira junto da SAD para uma saída imediata.



Contratado em junho de 2024 como sucessor de Jorge Simão, o italiano estava vinculado até junho e vai deixar o Boavista ao fim de duas vitórias, seis empates e 13 derrotas em 21 encontros, numa altura em que a equipa é 18.ª e última classificada da I Liga, com 12 pontos, seis abaixo da zona de permanência direta e a cinco da vaga de acesso ao play-off.



Antes de chegar ao Bessa, Cristiano Bacci, de 49 anos, tinha sido treinador principal pela última vez entre 2015 e 2016, quando passou pela Olhanense, então na II Liga, seguindo-se um trajeto de sete épocas como adjunto dos gregos do PAOK Salónica (2017-2019 e 2021-2023), dos sauditas do Al Hilal (2019-2021) ou da Udinese (2023/24).



De acordo com a última atualização da lista de clubes sujeitos a proibições de registo por parte da FIFA, o Boavista enfrenta três processos ativos - bem abaixo do máximo de 39 atingido no final do ano passado -, dos quais um vigora por três períodos de inscrição e dois têm duração ilimitada, estando datados de abril de 2023 a dezembro de 2024.



Com um pedido de Processo Especial de Revitalização (PER) aceite pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia há quase três meses, as ‘panteras’ mantêm a esperança de desbloquear esses impedimentos em breve, de forma a poderem reforçar-se com jogadores sem contrato até ao final de fevereiro.