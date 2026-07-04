Futebol Nacional
1.ª Liga
Gohi renova com o Académico de Viseu, Kharaman deixa o clube
A SAD do Académico de Viseu anunciou a renovação do avançado costa-marfinense Lorougnon Gohi até junho de 2030, a terceira renovação confirmada pelo clube para 2026/27 na I LIga de futebol, depois de Luís Silva e Anthony Correia.
Em sentido contrário, o médio Cihan Kahraman deixa Viseu, após não ter chegado a acordo para renovar.
Gohi, de 21 anos, representa os beirões desde janeiro de 2025, tendo alinhado pelos Sub-23 e pelo plantel principal. Afirmou-se na última época com 27 jogos, quatro golos e duas assistências.
“Foi fácil chegar a acordo para renovar, estou muito confiante que conseguirei ajudar a equipa na nova temporada, tal como a equipa a mim. A I Liga é uma grande oportunidade, mas sabemos que é bem diferente da segunda”, afirmou o jogador.
Quanto a Kahraman, o médio germano-turco, estava em final de contrato e sai após três épocas e 55 jogos oficiais. Junta-se na lista de saídas às já anunciadas de Domen Gril, Bruno Brígido, Lucas Gabriel e Rodrigo Guedes.
Ainda sem qualquer reforço oficialmente confirmado pela SAD, o plantel orientado por Bruno Pinheiro trabalha na preparação para a época 2026/27 na I Liga de futebol, que arranca oficialmente com uma deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.
Gohi, de 21 anos, representa os beirões desde janeiro de 2025, tendo alinhado pelos Sub-23 e pelo plantel principal. Afirmou-se na última época com 27 jogos, quatro golos e duas assistências.
“Foi fácil chegar a acordo para renovar, estou muito confiante que conseguirei ajudar a equipa na nova temporada, tal como a equipa a mim. A I Liga é uma grande oportunidade, mas sabemos que é bem diferente da segunda”, afirmou o jogador.
Quanto a Kahraman, o médio germano-turco, estava em final de contrato e sai após três épocas e 55 jogos oficiais. Junta-se na lista de saídas às já anunciadas de Domen Gril, Bruno Brígido, Lucas Gabriel e Rodrigo Guedes.
Ainda sem qualquer reforço oficialmente confirmado pela SAD, o plantel orientado por Bruno Pinheiro trabalha na preparação para a época 2026/27 na I Liga de futebol, que arranca oficialmente com uma deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.