"É oficial, Gonçalo Feio é o novo treinador do Tondela. O técnico de 36 anos assume, a partir de agora, o comando técnico dos `auriverdes`, tendo já orientado o treino deste domingo", anunciou a SAD em comunicado, da ndo conta da entrada de Gonçalo FEio, que rendeu o italiano Cristiano Bacci.

Segundo a nota, com Gonçalo Feio chegam André Rijo e Pål Arne Johansen, que se juntam a Nuno Pinto, Tiago Oliveira e Vítor Dimas, que se mantém na equipa técnica beirã.

Em declarações ao clube beirão, Gonçalo Feio manifestou gratidão "de uma forma muito honesta e genuína pela oportunidade que o Tondela" lhe está a dar.

"Depois de uma década e meia fora, poder fazer o que mais gosto, que é treinar, no meu país é algo que se sente muito", disse aos meios de comunicação do Tondela.

Gonçalo Feio disse ainda que aceitou o convite por, "acima de tudo, acreditar na equipa", já que, analisando a estatística do campeonato, defendeu que "o Tondela deveria ter mais pontos do que os que realmente tem".

"Acredito porque recebi informações muito boas sobre o balneário, a ética de trabalho e a união do grupo e na minha opinião os grupos que conseguem atingir os objetivos são grupos de bons homens, e hoje, neste primeiro dia, comecei a confirmar essas mesmas informações", afirmou.

Gonçalo Feio vem assim substituir Cristiano Bacci, que sai após a 27.ª jornada, após o empate 0-0 na receção ao AVS, último classificado do campeonato.

O Tondela ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 20 pontos, menos dois do que o Nacional, a primeira formação fora da zona de despromoção e que ocua o 16.º lugar, em zona de play-off de manutenção.

A formação beirã tem ainda um jogo em atraso no campeonato, uma visita ao Sporting, referente à 26.ª jornada, agendada para 29 de abril.

Gonçalo Feio tem como primeiro desafio o Vitória de Guimarães, na sexta-feira dia 03 de abril, pelas 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a 28.ª jornada do campeonato da I Liga de futebol.