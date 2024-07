Gonçalo Franco confirma saída do Moreirense

”, escreveu o futebolista de 23 anos, no final de um ciclo em que somou 129 jogos oficiais e nove golos pela formação da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.Gonçalo Franco vai competir pela primeira vez fora de Portugal após ter sido o elemento mais utilizado dos minhotos durante a época 2023/24, ao somar 2.852 minutos em 35 jogos oficiais, 33 deles para o campeonato, prova em que contribuiu para o sexto lugar ‘cónego’ e para o recorde de 55 pontos com dois golos e quatro assistências.O atleta disputou ainda 58 encontros oficiais e apontou três golos nas épocas 2020/21 e 2021/22, em que os vimaranenses também disputaram a I Liga, e marcou por quatro vezes em 36 desafios para a temporada 2022/23, em que se sagrou campeão da II Liga, com 79 pontos, recorde da competição.”, completou.Natural do Porto, Gonçalo Franco representou os escalões de formação do Boavista, do FC Porto, da Dragon Force, do Rio Ave e do Leixões, emblema pelo qual se estreou como sénior durante a temporada 2019/20, ao disputar seis jogos na II Liga.