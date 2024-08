Gonzalo García sente Arouca em processo de crescimento

Recém-chegado ao cargo, o uruguaio, que vai fazer a sua estreia oficial em Arouca e no futebol português, desvalorizou o saldo negativo dos particulares de pré-temporada (três derrotas, um empate e uma vitória) e mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido, mas assumindo que equipa está ainda em construção.



"É normal que haja dúvidas se só olharmos aos resultados, mas também provámos muita coisa nestes jogos. É a minha primeira experiência em Portugal e ainda estamos a conhecer-nos um pouco e a adaptar da melhor forma as ideias. Estou no processo de tentar que acreditem na minha mensagem. Os resultados não eram importantes, mas sim testar diferentes situações e opções", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à partida de segunda-feira.



A grande forma do Vitória de Guimarães, com uma campanha imaculada nas pré-eliminatórias da Liga Conferência e, mais particularmente, o recente triunfo no terreno do Zurique (3-0), na Suíça, foram alvos de atenção do treinador arouquense, que realça o ritmo competitivo que já levam os vimaranenses.



"É uma equipa dura. É difícil começar frente a uma equipa importante em Portugal e que já disputou jogos muito competitivos esta época e tem, talvez, um ritmo de competição superior ao nosso", assumiu.



Apesar disso, considerou que poderá ser uma vantagem saber com o que pode contar, ao contrário do seu adversário, que não terá tanto material de análise.



"Até jogaram mais, porque defrontaram também o Rayo Vallecano e o Middlesbrough com um bloco definido. Claro que podem trocar, mas já levam essa estrutura. Se eles viram os nossos jogos, é mais complicado porque fomos sempre trocando. Eles têm a vantagem do ritmo, nós de saber melhor o que pode acontecer. No final, são 90 minutos e o lado mental, no nosso caso, vai ser importante", analisou.



No encontro final da primeira jornada, os "lobos" recebem, no Estádio Municipal de Arouca, o Vitória de Guimarães, a partir das 20h15 desta segunda-feira, com arbitragem de Gustavo Correia.