Governo destaca legado notável dos 110 anos da FPF

“É um legado notável de mais de um século de história e de compromisso com o país. A FPF tem sido um elemento aglutinador do povo português. Nos últimos anos, o salto do ponto de vista do profissionalismo, competência e resultados alcançados é notável. Há uma componente de responsabilidade cívica e social que a FPF tem tido nos últimos anos que também é absolutamente notável, com um conjunto de projetos a promover a prática desportiva e atividade física, com um impacto brutal”, apontou o governante.



Pedro Duarte prestou declarações aos jornalistas à margem do jantar de encerramento das comemorações dos 110 anos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que ainda é presidida por Fernando Gomes, a concluir o terceiro e último mandato na liderança.



“Eu estou muito descansado com o legado deixado na FPF. Há resultados muito óbvios para todos nós, mas deixaram-se também sementes que vão continuar a brotar nos próximos anos. Respeito muito a autonomia dos próprios organismos e o Estado não pode interferir. Estamos numa altura de eleições em todas as federações desportivas e depois haverá no Comité Olímpico. O Governo não se pode meter, mas confiamos em quem decide”, explicou, instado a comentar as eleições da FPF, no dia 14 de fevereiro, às quais concorrem Pedro Proença, atual presidente da Liga de clubes, e Nuno Lobo, líder da Associação de Futebol de Lisboa.



O dia ficou também marcado pela apresentação do projeto de reabilitação do Estádio Nacional, em Oeiras, a cargo do arquiteto Manuel Aires Mateus e que rondará os 25 milhões de euros, com destaque para a construção de uma cobertura no recinto.



“Temos vindo a acompanhar de forma muito próxima a iniciativa das três federações desportivas [futebol, atletismo e râguebi], num projeto que acho que é imprescindível para todos. O Estádio Nacional tem um simbolismo relevante na nossa história. Demos um passo importante para reabilitar um equipamento que todos reconhecemos estar manifestamente a precisar. É um momento e obra importantes para o país”, realçou.