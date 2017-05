Guarda-redes Ederson Moraes confirma Manchester City

Lusa 31 Mai, 2017, 23:49 / atualizado em 31 Mai, 2017, 23:55 | Futebol Nacional

Ederson, que foi uma das peças influentes no tetra conquistado pelo Benfica, já chegou a Lisboa depois de ter cumprido exames médicos no Manchester City e, em declarações à Bola TV, disse que as primeiras impressões "foram positivas".



Numa altura em que a transferência ainda não foi confirmada, Ederson não falou sobre os eventuais valores da mesma, cerca de 40 milhões, mas sempre foi adiantando que, a se confirmarem os valores, "é uma responsabilidade muito grande" ser o segundo guarda-redes mais caro de sempre na história do futebol, apenas superado pelo italiano Gianluigi Buffon.



Na terça-feira, a SAD benfiquista informou que estavam a decorrer negociações para a transferência de Ederson para o Manchester City, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



No comunicado, a SAD encarnada dá conta de se encontrar a negociar o seu guarda-redes com a equipa inglesa, mas que as negociações ainda não estavam concluídas.