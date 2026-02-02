Guarda-redes Rodrigo Moura reforça Casa Pia por empréstimo do Desportivo de Chaves

O guardião estava cedido ao Persijap Jepara desde o início da atual temporada, tendo participado em 11 jogos da Liga indonésia.



Antes, esteve três épocas no conjunto ‘azul-grená’, totalizando 18 partidas pela equipa profissional e uma pela antiga equipa satélite dos transmontanos, Juventude de Pedras Salgadas, na época de 2022/23.



Rodrigo Moura estreou-se no principal campeonato luso na mesma temporada, aquando da última subida do Desportivo de Chaves à I Liga, depois de uma época ao serviço do Trofense, tendo cumprido 22 jogos para a II Liga portuguesa de futebol e dois para a Taça de Portugal.



Formado no Atlético Paranaense, o guarda-redes brasileiro mudou-se para Portugal na temporada 2015/16, para representar o Vilafranquense, então nos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa, e manteve-se no clube até ao final da época 2018/19, tendo depois rumado ao Olhanense (2019/20) e ao Recreio de Águeda (2020/21).