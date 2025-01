Helena Costa nova diretora-desportiva do Estoril Praia

O emblema da Linha de Cascais elegeu o primeiro dia de 2025, de entrada em funções de Helena Costa, para anunciar a mais recente incorporação para a sua estrutura após a mesma ter sido abordada na mais recente Assembleia-Geral da SAD.



No comunicado hoje divulgado, o Estoril Praia sublinhou os méritos do percurso da sua nova diretora-desportiva, de 46 anos.



"Como treinadora principal, Helena Costa foi a timoneira das seleções femininas do Qatar e do Irão, tendo conquistado dois títulos em Portugal com o 1º Dezembro e um com o Odivelas, sendo que havia já passado pela formação do Benfica. Em 2014, assinou como treinadora principal do Clermont Foot, da Ligue 2, tornando-se a primeira contratação de uma treinadora para uma equipa profissional masculina de futebol", recordou o emblema da Amoreira.



A diretora-desportiva concedeu as primeiras declarações aos canais oficiais do Estoril Praia, nas quais deixou um apelo aos adeptos do conjunto da Amoreira.



“Gostava muito de ver o estádio cheio mais vezes. Acho que era importante caminhar lado a lado e tornar isso uma realidade. Em tudo o que puder acrescentar para isso acontecer, vou fazê-lo”, prometeu, acrescentando que “a capacidade de se poder crescer enquanto clube e estrutura” a seduziu a integrar o projeto.