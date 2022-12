"Herói" de 2016, Éder agradece "paciência" e "confiança" de Fernando Santos

Éder, autor do golo que selou a vitória sobre a França na final do Euro2016 e o primeiro título da seleção portuguesa de futebol, agradeceu hoje a "paciência" e a "confiança" do ex-selecionador Fernando Santos para com ele.