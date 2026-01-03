Hugo Oliveira espera regresso do Famalicão aos bons resultados em Alverca

“Temos grandes expetativas em relação ao ano que aí vem, esperando que termine de forma feliz para todos. Esperamos que isso nos leve aos bons resultados e ao registo positivo, após uma boa semana de trabalho, chegando a Alverca e conseguindo impor o nosso jogo”, disse Hugo Oliveira, na conferência de antevisão.



Questionado sobre a sequência negativa de resultados com que o Famalicão fechou 2025, Hugo Oliveira reconheceu ter existido só “uma derrota fora daquilo que é o registo normal” (3-2 na receção ao Estrela da Amadora, na última jornada), considerando que faz parte do processo de crescimento.



“A exigência, ambição e coragem que temos fazem com que esperem muito de nós, e esperem sempre resultados. O último jogo foi um grande momento de aprendizagem. Experiências levam-nos a experiência, levam ao crescimento da equipa e do jogador, e só temos de crescer a gerir emoções”, referiu.



De regresso às semanas normais, Hugo Oliveira diz ter sentido a equipa num “bom momento”, acreditando num Famalicão muito seguro do seu jogo, sem perder de vista que “a Liga é feita de pontos, o campeonato de uma tabela e existe a ambição de estar lá em cima”.



“Aprendemos e vamos estar melhores no nosso jogo”, sublinhou, antecipando um jogo “extremamente difícil e competitivo” em Alverca.



Para Hugo Oliveira, o Alverca tem “bons jogadores”, inseridos num “projeto novo” e com “uma ideia de desenvolvimento como a do Famalicão”.



“O talento traz sempre qualidade e a ideia positiva do treinador vai levar certamente a um bom jogo de futebol. É uma equipa que olha para este jogo para voltar aos bons resultados. Temos de ser extremamente disciplinados”, avaliou.



Para o jogo em Alverca, o internacional angolano Pedro Bondo, de regresso da CAN2025, volta a ser opção, num ‘onze’ que não terá Gil Dias, a cumprir castigo.



Com a reabertura do mercado de transferências, Hugo Oliveira disse apenas que o Famalicão vai estar “atento a alguma possibilidade que seja boa para o clube, no presente e futuro”.



“Temos muita estabilidade dentro de portas e isso dá-nos muita segurança para trabalhar diariamente”, concluiu.







Na tabela, o Famalicão ocupa o sexto lugar com 23 pontos, enquanto o Alverca é 11.º lugar com 17.



As duas equipas defrontam-se no domingo, às 20:30, no estádio do Alverca Futebol Clube, num jogo que terá arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.