Hugo Oliveira garante Famalicão com identidade inalterada em Alvalade

Desde que assumiu o comando técnico da equipa, Hugo Oliveira tem insistido num futebol positivo e ofensivo, independentemente do adversário e o embate de Alvalade, frente ao líder do campeonato, não será exceção.



"Esperamos muitas dificuldades, num jogo extremamente difícil, perante o campeão nacional, que joga sempre para ganhar. Sabe que esta liga será decidida ponto a ponto, jogo a jogo e não pode facilitar. Esperamos um jogo difícil, mas que é um bom jogo para nós, um jogo para tentarmos impor o nosso jogo, como tentamos sempre", afirmou em conferência de imprensa.



O treinador da equipa famalicense sublinhou ainda que a preparação para o encontro foi feita com um foco especial na identidade da sua equipa, sem descurar a análise ao adversário.



"Trabalhamos sempre em função do adversário, mas a olhar para o que somos nós. Olhar para os nossos princípios, somos uma equipa coletivamente forte e esse é o objetivo, chegarmos aos jogos preparados. Queremos chegar a Alvalade e disputar o jogo, sabendo que vamos encontrar uma equipa recheada de bons jogadores, que está melhor e que está a lutar pelo título", reforçou.



Sobre as críticas que apontavam ao Famalicão de dificuldades na criação de jogo ofensivo, Hugo Oliveira rejeita rótulos e assegura que a equipa tem procurado evoluir nessa vertente.



"O Famalicão não é nem vai ser equipa que queima tempo, que atira bolas para o campo, que manda guarda-redes cair. Tentamos atacar, criar situações. Há jogos em que não o conseguimos, mas vamos sempre tentar", garantiu.



A evolução coletiva da equipa também foi destacada pelo técnico, que recorreu ao exemplo da derrota frente ao Benfica (2-0) para evidenciar a maturidade adquirida.



"As equipas sólidas são as que sabem por que perdem e rapidamente voltam ao seu perfil. É um clube que sabe para onde quer ir, tem uma equipa técnica que está ligada ao projeto e os jogadores acreditam. Vamos a Alvalade para fazer o nosso jogo e para lutar pelos pontos", frisou.



Em relação à possibilidade de o Famalicão vir a lutar por lugares que dão acesso às competições europeias, Hugo Oliveira admitiu que o foco está no crescimento da equipa e dos jogadores.



"Não me foi pedido nenhum objetivo quantitativo, o que me foi pedido foi para desenvolver a equipa e os atletas. É o projeto em que acredito. Se tivermos melhores jogadores e equipas, os resultados serão melhores", sustentou.



Por fim, questionado sobre a arbitragem, o treinador manifestou confiança na qualidade dos juízes portugueses e afastou qualquer estratégia de pressão psicológica sobre o adversário.



“Confio muito nos árbitros portugueses, talvez dos que melhor entendem o jogo. Podem cometer erros, mas procuro não me preocupar muito com isso. O Famalicão joga com as suas ideias, com o seu jogo. Não vamos fazer jogos mentais, vamos jogar futebol", concluiu.



O Famalicão, em nono lugar, com 34 pontos, desloca-se este sábado, às 20:30, ao Estádio de Alvalade, para defrontar o líder Sporting, com 59, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Miguel Nogueira, da AF Lisboa.