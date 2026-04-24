I Liga. Alverca e Arouca abrem 31.ª jornada em jogo `entre iguais`



Programa da 31.ª jornada:

Alverca - Arouca, 20:15

Tondela - Nacional, 15:30

Benfica - Moreirense, 18:00

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30

Estoril Praia - Famalicão, 15:30

Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00

Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)

AVS - Sporting, 20:30

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15

O Arouca segue em 10.º lugar e o Alverca em 11.º, ambos com 35 pontos, podendo o jogo no Estádio do FC Alverca, a partir das 20:15, proporcionar troca de posições na tabela.Em caso de empate, no primeiro critério de desempate, além dos pontos, surge o confronto direto, com o Arouca a ter vencido na primeira volta, à 14.ª jornada, por 1-0, com um golo do médio sul-coreano Lee Hyunju.Com a I Liga a aproximar-se do final, o AVS (13 pontos) é a única equipa que tem a descida consumada.Na corrida ao título, o FC Porto mantém-se na frente, com 79 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo classificado, e oito face ao bicampeão Sporting, que tem um jogo em atraso – em casa, com o Tondela (29 de abril).Os ‘dragões’ visitam no domingo o Estrela Amadora (18:00), antes de os ‘leões’ visitarem o AVS (20:30), enquanto as ‘águias’ entram em campo no sábado, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense (18:00).- Sexta-feira, 24 abr:- Sábado, 25 abr:- Domingo, 26 abr:- Segunda-feira, 26 abr: