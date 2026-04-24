Futebol Nacional
1.ª Liga
I Liga. Alverca e Arouca abrem 31.ª jornada em jogo `entre iguais`
Alverca e Arouca abrem hoje a 31ª jornada da I Liga de futebol, quando as duas equipas estão um pouco abaixo do meio da tabela, mas com margem mais ou menos confortável em relação à zona de descida.
O Arouca segue em 10.º lugar e o Alverca em 11.º, ambos com 35 pontos, podendo o jogo no Estádio do FC Alverca, a partir das 20:15, proporcionar troca de posições na tabela.
Em caso de empate, no primeiro critério de desempate, além dos pontos, surge o confronto direto, com o Arouca a ter vencido na primeira volta, à 14.ª jornada, por 1-0, com um golo do médio sul-coreano Lee Hyunju.
Com a I Liga a aproximar-se do final, o AVS (13 pontos) é a única equipa que tem a descida consumada.
Na corrida ao título, o FC Porto mantém-se na frente, com 79 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo classificado, e oito face ao bicampeão Sporting, que tem um jogo em atraso – em casa, com o Tondela (29 de abril).
Os ‘dragões’ visitam no domingo o Estrela Amadora (18:00), antes de os ‘leões’ visitarem o AVS (20:30), enquanto as ‘águias’ entram em campo no sábado, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense (18:00).
Programa da 31.ª jornada:
- Sexta-feira, 24 abr:
- Sábado, 25 abr:
- Domingo, 26 abr:
- Segunda-feira, 26 abr:
Em caso de empate, no primeiro critério de desempate, além dos pontos, surge o confronto direto, com o Arouca a ter vencido na primeira volta, à 14.ª jornada, por 1-0, com um golo do médio sul-coreano Lee Hyunju.
Com a I Liga a aproximar-se do final, o AVS (13 pontos) é a única equipa que tem a descida consumada.
Na corrida ao título, o FC Porto mantém-se na frente, com 79 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo classificado, e oito face ao bicampeão Sporting, que tem um jogo em atraso – em casa, com o Tondela (29 de abril).
Os ‘dragões’ visitam no domingo o Estrela Amadora (18:00), antes de os ‘leões’ visitarem o AVS (20:30), enquanto as ‘águias’ entram em campo no sábado, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense (18:00).
Programa da 31.ª jornada:
- Sexta-feira, 24 abr:
- Alverca - Arouca, 20:15
- Sábado, 25 abr:
- Tondela - Nacional, 15:30
- Benfica - Moreirense, 18:00
- Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30
- Domingo, 26 abr:
- Estoril Praia - Famalicão, 15:30
- Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00
- Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)
- AVS - Sporting, 20:30
- Segunda-feira, 26 abr:
- Gil Vicente - Casa Pia, 20:15