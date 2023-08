I Liga. Braga e Famalicão iniciam o campeonato

Os "arsenalistas", que na época passada terminaram no terceiro lugar e estão a disputar o acesso à Liga dos Campeões, recebem, a partir das 20h15, o Famalicão, tranquilo oitavo classificado na edição anterior do campeonato.





Os bracarenses estreiam-se no campeonato depois de uma vitória europeia a meio da semana. Se o facto de haver um segundo encontro para jogar frente ao Backa Topola possa levar Artur Jorge a pensar em fazer alterações no onze, também não é menos verdade que a vantagem confortável de 3-0 conseguida frente aos sérvios pode levar a que o técnico opte pela rotação de plantel no encontro da segunda mão e aposte as fichas todas num arranque vitorioso na Liga.





Nesse sentido, uma repetição do onze da última terça-feira não é, de todo, descabida.





Do outro lado, o FC Famalicão mostrou-se pela primeira vez de forma oficial em 2023/24 com uma eliminação precoce na Taça da Liga, aos pés do Belenenses.





O treinador João Pedro Sousa recebeu sete reforços para a nova época, para além de ter mantido Alex Dobre, Otávio Ataíde e Francisco Moura a título definitivo. No meio-campo é onde surgem as maiores dúvidas nos famalicenses para o arranque do campeonato.





Iván Jaime é baixa confirmada devido a "questões de mercado", bem como Gustavo Sá, expulso na derrota frente ao Belenenses na Taça da Liga. Assim, ambos estão impedidos de dar o contributo num setor que pode abrir a porta aos reforços.





Quando a bola começar a rolar, a partir das 20h15, o FC Famalicão joga pela história: nunca, em nove deslocações ao reduto do SC Braga no campeonato nacional, a formação famalicense conseguiu vencer.





O confronto direto dá total vantagem aos "arsenalistas", que venceram sete desses encontros. Contabilizando todas as competições, são 16 vitórias bracarenses, quatro empates e uma vitória do FC Famalicão em 21 encontros no reduto dos "guerreiros" do Minho.