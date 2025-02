I Liga. Braga recebe Nacional com terceiro lugar no horizonte

Os bracarenses seguem a apenas dois pontos do FC Porto, pelo que uma vitória hoje deixa a equipa de Carlos Carvalhal na terceira posição e numa ronda em que até poderá capitalizar algum deslize dos "dragões", que têm, teoricamente, compromisso mais difícil.A equipa de Carlos Carvalhal atravessa o melhor momento na Liga, com cinco vitórias consecutivas, seguidas de um empate – registo quase idêntico ao Estoril Praia, com as mesmas cinco vitórias e ainda mais um empate.", lembrou o treinador do Nacional, Tiago Margarido, em relação aos bracarenses.

Na última ronda, o Sporting de Braga empatou precisamente com o Vitória de Guimarães (0-0), em jogo disputado fora, enquanto o Nacional, que é 13.º, também empatou, em casa diante do Estoril Praia (2-2).



No jogo de hoje, com início às 20h15 e arbitragem de Cláudio Pereira o Sporting de Braga tenta a terceira vitória consecutiva na "Pedreira" e dar continuidade a uma boa série de resultados.