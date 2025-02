I Liga. César Peixoto deixa o comando técnico do Moreirense

Depois de ter tido um bom início de época, o Moreirense está agora no 11.º lugar da I Liga, com 26 pontos conquistados em 23 jogos, estando apenas seis pontos acima do 16.º lugar, de acesso ao playoff de despromoção.







Esta é a segunda passagem do treinador de 44 anos pelo Moreirense. Na primeira volta do campeonato venceu o campeão Sporting, empatou com o Benfica, resultado que levou ao despedimento de Roger Schmidt, e eliminou o FC Porto da Taça de Portugal.



Em 2025 tinha apenas um triunfo em oito jogos, tendo vencido ao Casa Pia por 3-2.