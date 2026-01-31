I Liga. César Peixoto prevê "jogo tático" no embate do Gil Vicente com o Famalicão

“São duas boas equipas. Têm feito campeonatos fantásticos, tentando praticar um futebol positivo. Penso que podemos assistir a um bom jogo. São equipas, em alguns momentos, muito similares e pode ser também um jogo muito tático”, analisou César Peixoto.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio, o técnico foi questionado sobre a perda do quarto lugar, depois da derrota (3-0) e, agora, ter a ameaça do Famalicão pelo quinto posto.



“Estivemos 12 jornadas no quarto lugar e, se pudéssemos, continuávamos. Mas o futebol é mesmo assim, o campeonato é competitivo. Não existem jogos fáceis. Sinceramente, nesta fase não olhamos para a classificação. Temos de ser consistentes, tal como fomos ao longo da primeira volta, e acredito que vamos terminar na parte de cima da tabela”, referiu.



Confrontado com a possibilidade de uma redefinição de objetivos internamente, já que a meta inicial da manutenção está praticamente resolvida, César Peixoto não quis particularizar nem falar em posições de acesso às competições europeias.



“O objetivo que eu tenho, e pela qualidade que temos demonstrado, é terminar na parte de cima da tabela. No futebol, tudo pode acontecer, mas acredito muito no nosso trabalho, nos jogadores e no que construímos. Não temos metas concretas”, disse o treinador dos ‘galos’.



O técnico reiterou que o Gil Vicente continuará a assumir a mesma postura competitiva, construída desde o início da época, independentemente dos adversários.



“Vamos sempre tentar impor a nossa ideia de jogo e competir de igual para igual. É isso que nos fez crescer e é isso que nos dá confiança para continuar”, completou.



Sobre os últimos reforços assegurados, o ponta de lança espanhol Héctor Hernández (ex-Corinthians) e o defesa esquerdo brasileiro Weverson (ex-Fortaleza), César Peixoto admitiu que estão ainda em fase de integração.



“Os dois estavam a começar a pré-época e precisam de crescer fisicamente e de assimilar a nossa ideia. É um processo natural, vamos dar o tempo necessário para desenvolver a qualidade que vemos neles”, reconheceu.



César Peixoto considerou que o clube atingiu os seus objetivos no mercado e não espera mais entradas ou saídas no plantel.



“Estou satisfeito com o plantel. Espero, e acredito, que não vá sair mais ninguém e também não precisamos de mais. Tenho dois jogadores por posição com capacidade e qualidade. Por mim, o mercado já podia fechar hoje”, concluiu.



Para o jogo com o Famalicão, os barcelenses não podem contar com o castigado Martín Fernández nem com o lesionado Mutombo.



O Gil Vicente, quinto classificado com 31 pontos, recebe o Famalicão, sétimo com 29, no domingo, às 15:30, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

