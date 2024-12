I Liga. Guarda-redes do Santa Clara foi o melhor do mês

Gabriel Batista, guarda-redes brasileiro do Santa Clara, foi o vencedor do mês da I Liga referente a novembro, naquela posição. Totalista nos três jogos realizados pelo Santa Clara no período em questão, Gabriel Batista foi o mais votado pelos treinadores da competição.

O guardião de 26 anos, a cumprir a terceira época ao serviço do emblema açoriano, somou 26,50 por cento dos votos pelas exibições realizadas diante Sporting (triunfo por 1-0), Vitória SC (1-0) e Nacional (0-2).



O segundo guarda-redes mais votado foi Zlobin (Famalicão), com 15,38 por cento, com Trubin (Benfica) ficou na terceira posição, com 9,40 por cento.



O guarda-redes do Santa Clara sucede a Diogo Costa, que havia sido eleito melhor guarda-redes da I Liga em setembro/outubro. Em agosto o melhor guarda-redes tinha sido Bruno Varela.