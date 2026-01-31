I Liga. Hugo Oliveira antevê “grande espetáculo” no embate entre Famalicão e Gil Vicente

O técnico famalicense sublinhou que o embate entre minhotos reúne “todos os condimentos” para uma grande tarde de futebol, entre “duas equipas que olham para a baliza adversária, jogam futebol positivo e são extremamente organizadas”.



“Há muito futebol em Portugal além dos jogos dos ‘grandes’. Esta é talvez uma das épocas em que as equipas ditas não ‘grandes’ têm demonstrado mais competitividade e competência”, afirmou, defendendo maior valorização deste tipo de encontros.



Sobre o adversário, o treinador do Famalicão destacou a solidez do Gil Vicente e antecipou um jogo renhido entre os famalicenses, sétimos com 29 pontos, a dois dos barcelenses, quintos.



“Vai ser um jogo dividido, ligado aos detalhes e à qualidade dos jogadores. Será difícil para ambas as equipas”, considerou, garantindo que a sua equipa entra sempre “a lutar pelos três pontos”.



Hugo Oliveira admitiu ainda que, em jogos equilibrados e táticos, o talento individual pode ser decisivo.



“O futebol é dos jogadores. O talento, o drible e a decisão sob pressão fazem a diferença nestes jogos”, referiu.



Relativamente ao mercado de transferências, o técnico mostrou-se satisfeito com a estabilidade do plantel, salientando a tranquilidade vivida no clube.



“É difícil encontrar um mês de janeiro como este, com tanta segurança e serenidade. Isso demonstra que as coisas estão a correr bem”, explicou.



Questionado sobre o futuro, Hugo Oliveira, cujo contrato com os famalicenses termina no final da época, revelou sentir-se “feliz” no clube, mas escusou-se a avançar detalhes.



“O foco agora é o Gil Vicente. Poderão existir novidades num futuro próximo”, afirmou o treinador, deixando no ar que em breve será anunciada a renovação.



No boletim clínico, o treinador confirmou as ausências de Aranda, Romeo Beney, Rafa e Zabiri, todos ainda indisponíveis devido a lesão para o encontro de domingo, marcado para as 15:30 e que vai ser arbitrado por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.