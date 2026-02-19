I Liga. Sporting com deslocação de risco, FC Porto e Benfica à espreita

Numa ronda em que os 'azuis e brancos' recebem um Rio Ave em crise de resultados e o Benfica o lanterna-vermelha AFS, a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos é mesmo o grande aliciante.



Depois de ter ficado sem o colombiano Luis Suárez devido a castigo na última ronda - vitória 1-0 na receção ao Famalicão -, o Sporting volta a contar com o seu avançado referência para esta ronda, numa deslocação tradicionalmente complicada para os lisboetas.



Os 'conegos', que ocupam um tranquilo sexto lugar, impuseram uma das duas derrotas do Sporting na caminhada para o bicampeonato, quando venceram 2-1 os 'leões' na 13.ª jornada da época passada, além de terem registado quatro empates caseiros desde que regressaram em 2012/13 à I Liga.



Com o Sporting a quatro pontos, o FC Porto vê nesta jornada uma boa oportunidade para tentar voltar a ganhar mais terreno em relação ao segundo colocado, recebendo no Dragão um Rio Ave numa grave crise de resultados.



Enquanto os 'azuis e brancos' regressaram na última ronda às vitórias, depois de terem somado uma derrota com o Casa Pia e um empate com o Sporting, do outro lado surge um Rio Ave já muito próximo da zona de descida, depois de ter somado cinco derrotas nas últimas cinco jornadas.



Também o Benfica parte para esta ronda a torcer por um deslize 'leonino', sendo claramente favorito na receção ao AFS, último classificado, embora surja no estádio da Luz motivado por, na última ronda, ter finalmente conquistado a primeira vitória nesta edição da Liga, ao vencer na receção ao Estoril Praia por 4-2.



Realce ainda para o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, num encontro em que os 'arsenalistas' precisam de vencer para se manterem na corrida pelo quarto lugar com o Gil Vicente - os 'galos' têm nesta jornada deslocação difícil a casa do Estoril Praia -, enquanto o rival vimaranense tem uma das últimas oportunidades para tentar alcançar os postos de acesso às competições europeias.



A ronda arranca na sexta-feira, com um jogo entre equipas situadas na parte baixa da tabela, em que o Estrela da Amadora, 11.º com 23 pontos, recebe o Tondela, penúltimo classificado, com 17.



A luta pela manutenção estará igualmente em foco nos encontros Alverca-Santa Clara e Arouca-Nacional, nos quais as duas equipas insulares estão mais necessitadas de pontos para escaparem à zona de descida.