I Liga. Tomás Araújo foi o melhor defesa de novembro

Tomás Araújo foi eleito o melhor defesa do mês de novembro da I Liga, numa votação levado a cabo pelos treinadores principais da prova. O central do Benfica sucede a Francisco Moura, do FC Porto, que arrecadou os prémios referentes aos meses de setembro e outubro.



O internacional português foi o mais votado com 40,17 por cento dos votos, superando o colega de equipa Álvaro Carreras, que conseguiu 16,24 por cento, e Sidney Lima, do Santa Clara, que teve 7,69 por cento dos votos.



Durante o período em avaliação, Tomás Araújo esteve presente nos dois jogos disputados e teve um papel fundamental nas vitórias conquistadas pelas "águias". No total, contribuiu com 11 recuperações de bola e uma assistência para o golo de Carreras no clássico diante do FC Porto.