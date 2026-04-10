I Liga. Treinador do Estrela pede a “melhor versão” para jogo com o Sporting

“Precisamos da nossa melhor versão, muito semelhante ao jogo com o Casa Pia, um Estrela a querer ser agressivo. [...] Sabemos que em alguns momentos o mister Rui Borges e a equipa vão empurrar-nos para jogar mais baixo. Vamos pressionar nos sítios certos, foi isso que trabalhámos. Sinto a equipa preparada, após um início de semana difícil, depois da derrota com o Nacional”, assegurou.



Em conferência de imprensa, João Nuno não acredita que o facto de o Sporting ter jogado na terça-feira com o Arsenal para a Liga dos Campeões “tenha interferência” no jogo de sábado, porque o clube “tem soluções”.



“O Sporting está na luta pelos seus objetivos, nós também. Tem jogadores habituados a isso [a calendários com muitos jogos]. Temos de ser a melhor versão. Quando tivermos a nossa oportunidade, temos de ter coragem para jogar também”, afirmou.



O treinador dos ‘tricolores’ quer manter a linha que a equipa tem tido nos últimos tempos, sem se preocupar com os pontos e a posição na classificação, pois as contas apenas se vão fazer em 18 de maio, no final do campeonato.



“Não estamos em último, nem em penúltimo, nem no lugar de play-off, parece que estamos com a corda na garganta. Fizemos um dos melhores jogos desta época, de qualquer equipa, frente ao Casa Pia. [...] Se mudarmos tudo contra o Sporting, não vai correr bem. Na primeira volta, não tínhamos ideia de defender tão baixo, mas fomos obrigados. O Sporting, na terça-feira, também defendeu baixo em alguns momentos, algo que o mister Rui Borges não quereria, porque o Arsenal também obrigou”, referiu.



Apesar de querer “jogar com a mesma ideia”, João Nuno sabe que a sua equipa não pode “ir a pressionar a toda a hora” e tem de “ser inteligente na forma de pressionar”, garantindo que são estes desafios que adora como treinador.



Questionado sobre se o Sporting poderá fazer mudanças no ‘onze’, João Nuno brincou e disse não ter “drones em Alcochete” para saber o que Rui Borges tem pensado para o jogo, mas sabe que o treinador contrário “tem qualidade para mexer e não se notar”, lembrando o jogo com o Santa Clara, em que trocou vários jogadores, mas “as dinâmicas foram as mesmas”.



“Estamos preparados para um Sporting forte, acredito que o Estrela vai dar uma grande resposta”, assegurou.



O calendário final do Estrela da Amadora é bastante complicado, com receções a três dos cinco primeiros classificados – Sporting, FC Porto e Famalicão – e visitas ao Arouca, ao Moreirense e ao Sporting de Braga, mas João Nuno recordou os resultados da primeira volta.



“Nestes jogos que faltam, na primeira volta perdemos com o Sporting e com o FC Porto e não perdemos mais nenhum. [...] Olho para os jogos um de cada vez. Não estou preocupado com isso. Seguramente não estamos preocupados com isso. Não estou onde queríamos estar, mas há quem esteja pior. Vamos tentar ganhar o jogo com o Sporting”, disse.



O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 28 pontos, recebe às 20:30 de sábado o Sporting, segundo, com 68, em jogo que será arbitrado por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.