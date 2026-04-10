I Liga. Treinador do Vitória pede “máximo respeito” pelo lanterna-vermelha AFS

O técnico, de 32 anos, realçou que os seus jogadores têm de estar na sua “melhor versão” para alcançarem o segundo triunfo seguido no campeonato, frente a um adversário que, apesar de ter 11 pontos, considera difícil.



“Esperamos um adversário difícil como todos são. A abordagem vai ser a mesma que temos contra qualquer outro adversário. Temos de ter máximo respeito pelo adversário, senão não vamos tirar o melhor partido do jogo. Temos de olhar muito para nós e de dar continuidade ao que temos vindo a fazer”, disse, ao projetar o jogo marcado para as 15:30, diante de um adversário que pode ver confirmada a despromoção já nesta ronda.



Um mês após ser promovido da equipa B, que milita na Liga 3, à formação principal dos vimaranenses, Gil Lameiras realçou que os seus pupilos têm crescido a nível ofensivo e defensivo, mas ainda têm “margem para fazer mais”, na sequência da goleada infligida ao Tondela (5-0).



“Apesar do resultado volumoso, sentimos que é possível fazer mais. Do ponto de vista defensivo, temos vindo a crescer muito. A equipa está mais estável. Temos de perceber que, do ponto de vista ofensivo, é possível também continuarmos a fazer muito mais. Queremos dar continuidade a essa exibição. Temos noção de que conseguimos fazer muito mais do que aquilo que fizemos no último jogo”, disse.



O ‘timoneiro’ confirmou que Alioune Ndoye continua ausente, devido a uma lesão muscular, e comentou o facto de Gustavo Silva ter regressado ao eixo do ataque no jogo anterior, por troca com Nélson Oliveira, que cumpriu um jogo de suspensão, e enalteceu a versatilidade do brasileiro, que marcou um golo contra os beirões.



“O Gustavo é um jogador versátil, que faz várias posições, que nos dá várias ferramentas ao longo do jogo, mas só pode ter versatilidade se a equipa o acompanhar. Todos dependemos de todos. Se a equipa não estiver bem, por mais versatilidade que o jogador tenha, as coisas não vão funcionar”, afirmou.



O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 35 pontos, visita o AFS, 18.º e último, com 11, em jogo agendado para sábado, às 15:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.