Ian Cathro considera que "faz parte" Estoril Praia a "crescer enquanto equipa"

“Estamos num momento estável, com os mesmos jogadores, as mesmas rotinas, a crescer e a trabalhar nesse sentido. Há um equilíbrio nas coisas e já o disse antes, nesta fase em que estamos a construir o plantel, a crescer enquanto equipa, isso naturalmente faz parte. Por isso, é preciso trabalho”, afirmou o treinador estorilista, na antevisão ao jogo de domingo, ante o Gil Vicente.



Ian Cathro lamentou as duas derrotas sofridas nas duas jornadas anteriores, frente a Santa Clara e Vitória de Guimarães, mas mostrou-se apostado em olhar para “o presente” e o desafio que se segue, perante os gilistas.



“Tens de estar 100% focado na ação, no que está a acontecer naquele segundo e quero que os jogadores vivam ali, aquele momento só. O que está para trás não ajuda nada, há que viver o presente”, opinou.



O técnico britânico já conta com os reforços contratados no espaço da última semana e promete que, a breve trecho, todo o plantel trabalhará ao mesmo nível para oferecer uma maior amplitude de opções. “Estamos a trabalhar para ter toda a gente preparada e para que ganhem competência nas posições”, assegurou, confiante sobre os frutos do trabalho que vem desenvolvendo.



Cathro direcionou ainda rasgados elogios à I Liga portuguesa, que já conhecia desde que, entre 2012 e 2014, trabalhou em Portugal como adjunto de Nuno Espírito Santo. “Quando estava no Rio Ave, já era muito óbvio que há muito talento aqui neste campeonato, tanto os estrangeiros como o jogador português. Não sei, mas provavelmente estamos a ver que a qualidade da formação do jogador português tem melhorado e há mais qualidade”, definiu, revelando-se conhecedor da realidade.



Kevin Boma e Jordan Holsgrove estão lesionados e irão constituir o lote de indisponíveis para uma convocatória que já poderá contar com os ‘reforços’ Xeka, João Carvalho, Isra Salazar e Ismael Sierra, todos eles já inscritos na Liga e disponíveis para constituir opção.



O Estoril Praia, 15.º classificado, sem pontos conquistados, defronta o Gil Vicente, 10.º, com três, no Estádio António Coimbra da Mota, pelas 18:00 de domingo, num jogo que terá arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.