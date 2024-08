Ian Cathro espera um “jogo difícil” para o Estoril na visita a Guimarães

“Tivemos uma semana complicada, sobretudo pela parte burocrática que impediu que eu estivesse com a equipa. Ninguém quer começar a época assim, e isso complicou as coisas e assumidamente fizemos um mau jogo. Agora, não adianta chorar sobre esse jogo e temos de preparar já o novo desafio”, disse o técnico escocês.



Após o expressivo desaire caseiro com o Santa Clara, por 4-1, o Estoril defronta na segunda jornada da I Liga, no domingo, o Vitória de Guimarães, que venceu todos os jogos esta época, inclusive os duelos das rondas preliminares da Liga Conferência, pelo que Ian Cathro antevê dificuldades na deslocação à ‘Cidade berço’.



“É uma boa equipa, tem mais competição, um plantel mais estável, está mais avançada no processo e, naturalmente, vai ser difícil, mas vamos ter sempre a missão de vencer”, garantiu o técnico de 37 anos.



Cathro lembrou que a equipa da Linha de Cascasis está ainda a construir o plantel e isso “dificulta” o trabalho que está a ser feito, não querendo adiantar se os ‘canarinhos’ vão procurar algo mais do que apenas a manutenção na I Liga.



“Não vale a pena olhar para esses objetivos por agora. Primeiro, temos de fazer o nosso trabalho, fechar o plantel, crescer a nível de jogo e, depois, fará mais sentido olhar para esse assunto”, afirmou.



Sobre Guimarães, Cathro guarda boas memórias do D. Afonso Henriques e recordou o dia em que esteve pela primeira vez no estádio vimaranense.



“A primeira sensação que tive foi que era como um estádio em Inglaterra. Gostei muito, é um bom sítio para jogar futebol, onde te sentes vivo”, recordou o treinador, que disse ainda que, apesar de ainda curta, está a gostar muito da experiência em Portugal.



O escocês integrou a equipa técnica do português Nuno Espírito Santo no Rio Ave, mas também no Valência, no Wolverhampton, no Tottenham e no Al-Ittihad.



“Estou a gostar muito, é incrível e tinha muita vontade de estar em Portugal. Admiro muito o futebol português, trabalhei com treinadores portugueses e sinto-me em casa”, terminou Ian Cathro.



O Estoril Praia, em 17.º lugar, ainda sem pontos conquistados, joga no domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com três pontos, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.