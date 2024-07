Ibrahima Ba reforça defesa do Famalicão

Ibrahima Ba formou-se nos senegaleses do AJEL Rufisque, de onde sairia para os franceses do Valenciennes na temporada passada.



“Encaro este novo desafio com muita ambição e com o firme objetivo de corresponder às expectativas do clube”, assumiu o jogador em declarações ao sítio do clube na Internet.



O defesa central descreve-se como “um jogador rápido, com boa capacidade física e forte no jogo aéreo”, ambicionando melhorar: “Poder treinar diariamente com jogadores de muita qualidade irá ser uma enorme fonte de aprendizagem e irá permitir que evolua do ponto de vista técnico e tático”.



Este é quinto reforço do Famalicão, que se junta a Rochinha (Kasimpasa, Tur), Rodrigo Pinheiro (FC Porto), Tom van der Looi (Brescia, Ita) e Gil Dias (Estugada, Ale).