II LIga. Académico de Viseu vence Torrense por 1-0 e consolida posição de subida

Numa tarde muito fria na cidade de Viriato, um jogo entre duas equipas com ambições de subida, com João Guilherme a marcar o único golo da partida, aos 32 minutos, na sequência de um lance de bola parada.



O Torreense esteve perto de inaugurar o marcador logo aos cinco minutos, numa rápida transição ofensiva, com Costinha a assistir Zohi, que, à entrada da pequena área, rematou para uma grande defesa do guarda-redes Domen Gril.



Seguiu-se uma fase de maior equilíbrio, sem ocasiões de grande perigo junto das balizas, mas aos 32 minutos os comandados de Sérgio Fonseca acabariam por chegar ao golo, num lance de bola parada.



Um livre direto do lado esquerdo, cobrado por Kharaman, com Zamora a desviar de cabeça e João Guilherme a finalizar, batendo o guarda-redes Lucas Paes.



Aos 41 minutos, o Torreense ficou reduzido a 10 jogadores, com Cláudio Pereira a expulsar Danny Jean, que, com o jogo parado, pontapeou uma bola na direção do banco de suplentes dos viseenses.



Gerou-se uma confusão que acabaria ainda com a expulsão de Pedro Barcelos, do Académico de Viseu, e Musa, do Torreense, dois jogadores que estavam no banco de suplentes.



No segundo tempo, só aos 61 minutos um lance de muito perigo, valendo uma dupla intervenção de Lucas Paes a evitar o segundo golo dos viseenses, primeiro a defender um remate forte de Messeguem, e depois a recarga de João Guilherme.



Com este resultado, o Académico de Viseu mantém o segundo lugar da classificação, com 35 pontos, a cinco do líder Marítimo, que tem menos um jogo.



O Torreense permanece provisoriamente na quarta posição, com 29 pontos, em igualdade com o Sporting B, mas, podendo ser alcançado nesta ronda por Vizela, União de Leiria e Feirense.

