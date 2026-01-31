II Liga. Felipe Scheibig defende penálti a fechar e segura triunfo do Felgueiras

Os anfitriões, que regressaram aos triunfos quatro rondas depois, foram mais acutilantes na criação de oportunidades de golo durante o primeiro tempo e chegaram à vantagem por Lucas Duarte, aos 41.



Por sua vez, os flavienses, com apenas um ponto nos últimos cinco jogos, intensificaram a procura pela igualdade na reta final da partida e criaram várias situações, mas sempre sem eficácia, com destaque para a grande penalidade desperdiçada por Roberto, já em período de compensação.



Com este resultado, o Desportivo de Chaves deixou-se alcançar pelo Felgueiras em termos de pontuação, com ambas a registarem 27 pontos, no oitavo e 10.º posto respetivamente.



A primeira grande chance da partida surgiu para os comandados de Agostinho Bento, por meio de um livre direto notável de Tiago Leite, que embateu no poste da baliza de Felipe Scheibig, numa altura em que os felgueirenses dominavam.



Aos 41 minutos, o Felgueiras chegaria mesmo ao golo, a partir de um canto curto do qual resultou um cruzamento ao segundo poste, onde surgiu Lucas Duarte, a desviar a bola para o fundo das redes.



Se Lucas Duarte teve ainda uma excelente oportunidade para 'bisar', aos 48, o Desportivo de Chaves foi gradualmente tomando as rédeas do jogo ao longo da metade completar, em corrida atrás do prejuízo.



Robyn Esajas, numa grande arrancada individual pela direita, isolou-se pelo corredor e atirou ao poste, na melhor oportunidade dos transmontanos até então, aos 76.



Mesmo ao 'cair do pano', depois de várias outras chances, o Desportivo de Chaves conquistou uma grande penalidade, numa bola aérea em que Mario Rivas atinge Jorge Delgado com o braço.



Porém, aos 90+9, o guardião Scheibig vestiu a pele de herói e parou o remate de Roberto, na conversão da marca dos 11 metros, com a partida a terminar de seguida.



