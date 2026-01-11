II Liga. Líder Marítimo vence em Chaves com reviravolta selada nos descontos

Numa partida intensa, com muitas incidências, o Desportivo de Chaves esteve, por duas vezes, em vantagem, terminando a primeira parte na frente do marcador, por 2-1, mas reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Roberto, aos 34 minutos.



João Teixeira (primeiro minuto) e Tiago Simões (27) apontaram os dois golos dos transmontanos, enquanto Romain Correia (16), Martín Tejón (75) e Afonso Freitas (90+5) foram os ‘obreiros’ da reviravolta do Marítimo.



Com este triunfo, o segundo consecutivo, os madeirenses reforçaram a liderança, somando agora 36 pontos, mais nove que o Académico de Viseu, segundo classificado, enquanto o Desportivo de Chaves sofreu a segunda derrota seguida, mantendo-se na quarta posição, com os mesmos 26.



Os transmontanos entraram melhor na partida e adiantaram-se no marcador logo no primeiro minuto, na sequência de uma jogada individual exímia de Robyn Esajas no corredor direito, que terminou com um cruzamento para a área, onde João Teixeira, de primeira, rematou a contar.



O médio português esteve perto de ‘bisar’, aos 15 minutos, mas o remate saiu à figura de Samuel Silva e, aos 16, após um canto a favor dos insulares, o guardião Marko não afastou a bola da melhor forma, com Guzzo a assistir para o golo de Romain Correia.



Com o Marítimo, temporariamente, por cima do jogo, o Desportivo de Chaves não deixou de procurar o caminho para a área madeirense, tendo reconquistado a frente do marcador aos 27, na sequência de pontapé livre, com um cabeceamento certeiro de Tiago Simões.



Já na reta final do primeiro tempo, após revisão das imagens do vídeo-árbitro (VAR), Roberto viu o cartão amarelo ser substituído pelo vermelho por uma entrada dura sobre Madsen, deixando os anfitriões reduzidos a 10 elementos.



Em inferioridade numérica, mas em vantagem no marcador, o Desportivo de Chaves arrancou a segunda parte concentrado à defesa, enquanto o Marítimo instalou-se no meio-campo dos anfitriões, à procura do empate.



O golo da igualdade acabou por surgir aos 75 minutos, novamente após pontapé de canto, e de um remate indefensável do espanhol Martín Tejón, que tocou na trave antes de entrar.



O Desportivo de Chaves ainda renovou a esperança após Samu derrubar Reinaldo na área maritimista, mas as imagens do VAR revelaram que o jogador transmontano estava em posição irregular.



Depois de respirar de alívio, o líder Marítimo garantiu, já nos descontos, a segunda vitória consecutiva no campeonato, graças a um remate certeiro de Afonso Freitas.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Marítimo, 2-3.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, João Teixeira, 01 minutos.



1-1, Romain Correia, 16.



2-1, Tiago Simões, 27.



2-2, Martín Tejón, 75.



2-3, Afonso Freitas, 90+5.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Marko, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Zach, Carraça, Pedro Pinho, João Teixeira (Ktatau, 70), Tiago Almeida, Robyn Esajas (Wellington, 79), Roberto e Reinaldo (Rúben Pina, 89).



(Suplentes: Vozinha, Aarón, Rúben Pina, Ktatau, Wellington, Tounkara, Ricardo Alves, Fede Bicoro e João Pedro).



Treinador: Filipe Martins.



- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 76), Simo Bouzaidi (Francisco Gomes, 76), Martín Tejón, Marco Cruz (Preslav Borukov, 59), Raphael Guzzo, Vladan Danilovic (Ibrahima Guirassy, 89) e Carlos Daniel.



(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Andrade, Xavier Sanchez, Francisco Gomes, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Martim Tavares, Preslav Borukov e Ibrahima Guirassy).



Treinador: Miguel Moita.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Noah Madsen (26), João Teixeira (31), Marco Cruz (57) e Bruno Rodrigues (83). Cartão vermelho direto para Roberto (34).



Assistência: 1.352 espetadores.



